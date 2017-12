Monroe Avenue honors

‘A’ Honor Roll

Bottom: Zoie Smith, Emmonie Utley, Kaylee Singletary, Jacen Hoffman, Robert Monroe, Natalie Ludlum, Hayden Cornett, Wesley Field and Justin Ryder

Top: Sarya Radin, Lendon Graham, Kaylee Ludlum, Karma Lindsey, Addison Baldwin, Zoey Williams and Michael Gibson

Not pictured: Markayla Houser, Kimber Campbell, Keion Ellerbe, Kimberly Green, Omarian Little, Kyler Perotta, Michael Absher, Lauren Brigman, Nicholas Crawford, Mya Hunt, Preston Johnson and Nadia Ramirez

’A/B’ Honor Roll

Bottom: Deigo Chaparro, John Patterson, Amylynn Dodson, Leland Steen, Derriana Johnson, Jackson Webster, Barbara Driggers, Cheyenne Chavis and Phoenix Jacobs

Middle: Imani Ellerbe, Olivia Bostick, Landon Clark, Tyler Johnson, Azariah Marshall, Miguel Hureta, TuNyhja Morrison, Seqouia Goodwin, Derrick Hailey, Niasia Leavell and Kayle Johnson

Top: Briyasia Wiltshire, Alayna McDonald, Jesse Clifton, Brandon Kiser, Conner Chance, Tobias Patterson, Kylee Gibson, Trinity Lockhart, Laci Watkins, Mallory Lance, Madelynn Pearson, William Edwards and Jordan Bostick.

Not pictured: Jaeleigh Covington, Inyasis Locklear, Kasey Lopez-Bustos and Cateria Byrd.

